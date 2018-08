Laeticia Hallyday : Sereine et lumineuse pour une sublime expérience avec Jade

De l'amour, des rires, beaucoup de repos et des expériences enrichissantes : voilà les quelques mots qui résument en partie le programme des vacances d'été de Laeticia Hallyday et de ses deux filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans). A Saint-Barthélemy jusqu'à la fin du mois d'août avant la rentrée des classes à Los Angeles, la veuve de Johnny Hallyday et leurs fillettes (qui ont vécu un moment de communion sur la tombe du regretté rockeur) continuent de profiter de leur séjour dans les Antilles, entourées de leurs proches et de leurs amis.

Sur Instagram, jeudi 23 août 2018, c'est Yaël Abrot qui a publié un nouveau cliché de Laeticia pris au côté de sa fille aînée. Sur celui-ci, mère et fille, tout sourire, sont vêtues de combinaisons de plongées tandis que Jade est dos à sa mère pour l'enlacer. En légende, Yaël Abrot explique le moment qu'elle vient de capturer : Laeticia et Jade ont fait leur baptême de plongée. "23 août 2018, 11h42. L - O - V - E. #baptemedeplongée #plongeesousmarine", lit-on.