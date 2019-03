Laeticia Hallyday : Ses "24 ans de bonheur" avec Johnny célébrés par Jade

Laeticia et Johnny Hallyday auraient dû fêter leurs 23 ans de mariage le 25 mars dernier et ce mois de mars marque le début de leur sublime histoire d'amour. En 1995, leurs routes se sont croisées à des milliers kilomètres de la France, aux États-Unis, et le coup de foudre a été immédiat.

Plus d'un an après la mort de son papa, emporté le 5 décembre 2017 par un cancer du poumon qui s'est généralisé, Jade Hallyday a choisi d'honorer cet amour inconditionnel que partageaient ses parents depuis près d'un quart de siècle.

Faisant une nouvelle fois preuve d'une grande maturité, l'adolescente de 14 ans s'est emparée de sa page Instagram le 27 mars 2019 pour publier ces mots : "Joyeux 24 années de bonheur avec notre papa d'amour, on pense fort à lui. Je vous aime de tout mon coeur, et on a beaucoup de chance Joy et moi d'avoir des parents aussi merveilleux et extraordinaires que vous ! WE LOVE YOU!". Jade Hallyday en a profité pour apporter une fois encore tout son soutien à sa maman : "On sera toujours là pour toi, maman."

L'adolescente s'était montrée extrêmement touchante lors de la célébration des 44 ans de sa maman, anniversaire que Laeticia Hallyday a fêté avec ses deux filles Jade et Joy (10 ans), mais aussi sa maman Françoise Thibaut, son petit frère Grégory Boudou, ainsi que de nombreuses amies, dont Yaël Abrot et Élodie Piège, la femme du grand chef Jean-François Piège.

Pour ce nouveau message plein d'amour, Jade a choisi plusieurs photos de ses parents, dont une prise le jour de leur mariage, à la sortie de la mairie.