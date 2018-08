Laeticia Hallyday : Ses relations avec son père André "sont compliquées"

Neuf mois après la mort de Johnny Hallyday, André Boudou a accordé une interview exclusive au Parisien. Un entretien dans lequel il évoque sa relation fusionnelle avec le Taulier, son rapport à l'argent – lui qui est passé de pauvre de province à riche homme d'affaires – mais aussi l'affaire du testament. Il mentionne également sa fille Laeticia Hallyday, et dépeint sa relation avec elle. Et il y a de quoi être surpris.

C'est en tout fin d'entretien qu'il évoque directement sa fille, et son quotidien de veuve. "Elle a perdu l'homme de sa vie. On l'insulte ainsi que ses filles... Mais j'ai l'impression que cela va mieux. A Saint-Barth, ses amis l'entourent, c'est bien" assure le père de famille. Et lorsqu'on lui demande s'il échange avec elle en ce moment, sa réponse fuse : "Nos relations sont compliquées..."

Il n'en dira pas plus, et on ne sait pas pourquoi ces relations entre Laeticia et son père sont si "compliquées". Serait-ce à cause de la brouille qui opposait André Boudou à Johnny ? Au Parisien, il dit "montrer un texto que lui a adressé Johnny fin décembre 2014" : "Je t'ai envoyé un message à Noël. Pas de réponse. Dommage. Le problème pour toi, c'est que tu finiras ta vie seul, mon pauvre André", peut-on lire. "Il était tellement en colère. Je suis un peu con, excessif, trop entier. Mais je ne suis pas seul", rajoute André Boudou qui, depuis, n'a pas reparlé à Johnny jusqu'à la mort de ce dernier, le 6 décembre 2017.