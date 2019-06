Laeticia Hallyday : Soirée karaoké entre amis, larmes en souvenir de Johnny

Cette maison du bonheur à laquelle Laeticia fait ici référence est la propriété de la productrice télé Anne Marcassus, à qui l'on doit par exemple le grand concert des Enfoirés sur TF1, et son époux Fabrice Le Ruyet, président directeur général de Sotheby's International Realty à Paris. Tous deux se trouvent aux côtés de Laeticia, Jade et Joy, et de nombreux autres amis. La créatrice de bijoux Marie Poniatowski, Pierre Billon, donc, mais aussi l'attachée de presse Hoda Roche, le réalisateur Pierre Rambaldi ou encore Élodie Piège, l'épouse du chef Jean-François Piège.

Heureuse de revenir sur des terres qui plaisaient tant à son défunt papa, Jade Hallyday a également publié une photo sur Instagram. L'adolescente se dévoile dans les rues de Lectoure, en short en jean et petit top noir. "Comme je suis les pas de mon père... J'ai découvert Lectoure, ce village qu'il aimait tant", a-t-elle expliqué, n'oubliant pas de remercier Anne Marcassus et Fabrice Le Ruyet qui ont rendu cette expérience possible. "Papa serait tellement fier de toi", a de son côté réagi Laeticia Hallyday dans la section commentaires.