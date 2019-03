Laeticia Hallyday : Son anniversaire sur le sable, avec ses filles et ses amies

Si l'absence de son mari laisse un vide immense, Laeticia peut donc compter sur le soutien moral de son entourage. Pour soulager sa peine, elle s'est aussi investie pleinement dans la perpétuation de l'oeuvre du rockeur. Ainsi, aidée de l'équipe de Johnny, elle a pu encadrer au mieux la sortie de son disque posthume, Mon pays c'est l'amour, sorti le 18 octobre dernier : ni piratage ni fuites ne sont venus perturber le processus et l'album est numéro 1 du top artistes 2018, triple disque de diamant et 5e meilleure vente mondiale d'albums !

Durant cette journée, et plus encore ce 18 mars, date exacte de son anniversaire, Johnny Hallyday était dans son coeur. Son corps repose depuis plus d'un an au petit cimetière marin de Lorient, à Saint-Barthélemy, selon ses souhaits. Le mois dernier, la jolie veuve et ses filles ont respecté leur rituel qui consiste à s'y rendre une fois par jour pour honorer la mémoire du mari et du père qu'il était. Le 16 février, elles étaient accompagnées d'un couple d'amis proches : Jean Reno (qui est le parrain de Jade Hallyday) et sa femme Zofia Borucka.

Mardi 19 mars, Laeticia sera sereine et bien entourée pour attendre la décision du tribunal de Los Angeles – le nouveau trustee a été nommé – qui statuera sur les biens de Johnny Hallyday concernés par ledit trust. Puis, le 29 mars, on connaîtra la décision du tribunal de Nanterre qui déterminera si le testament de Johnny Hallyday dépend de la loi américaine... ou française.