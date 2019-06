Laeticia Hallyday : Son père André Boudou placé en garde à vue

André Boudou, le père de Laeticia Hallyday, a été placé en garde à vue mardi 4 juin 2019. RTL, qui révèle l'information, indique que l'homme de 67 ans a été interpellé par les policiers de Béziers, dans l'Hérault. Ce dernier est "soupçonné de fraude fiscale dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de la discothèque familiale, l'Amnésia", situé au cap d'Agde, et dont son fils Grégory Boudou (42 ans) est l'actuel gérant.

Ce placement en garde à vue du père de Laeticia Hallyday intervient un peu plus d'un an après celui du frère de la veuve de Johnny Hallyday. En effet, le 4 avril 2018, Grégory Boudou avait été placé en garde à vue au sein de la division économique et financière du Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Montpellier, dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de l'Amnesia. "Il est actuellement interrogé pour des suspicions d'infractions financières", avait précisé à l'époque Yvon Calvet, le procureur de la République de Béziers, qui avait ouvert cette enquête préliminaire pour "banqueroute et abus de bien social" en 2016. Depuis plus de deux ans, les enquêteurs cherchaient à établir des liens unissant plusieurs sociétés à l'Amnésia.

La garde à vue de Grégory Boudou avait été levée quelques heures plus tard. "Les investigations vont se poursuivre afin que soient effectuées toutes les investigations nécessaires, et notamment de nouvelles auditions. En l'état, il ne peut aucunement être indiqué les suites qui seront données à cette procédure", avait à l'époque indiqué Yvon Calvet.

André Boudou a racheté l'Amnésia en 1988. L'établissement a d'abord été exploité par une première société qu'il gérait, laquelle avait ensuite été placée en liquidation judiciaire. Une autre société, dont Grégory Boudou est propriétaire, a pris le relais. Le père de Laeticia Hallyday n'en est pas à ses premiers ennuis judiciaires. En 2007, il a été condamné à vingt-quatre mois de prison, dont six mois ferme, pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans la gestion de sa discothèque. Une affaire qui avait marqué la fin de la relation entre André Boudou et Johnny Hallyday.

André Boudou reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de ces affaires.