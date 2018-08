Laeticia Hallyday souriante et apaisée, un "soleil éternel" pour ses proches

Les vacances lui réussissent. A Saint-Barthélemy depuis près de deux mois avec ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans), Laeticia Hallyday reprend progressivement du poil de la bête, huit mois après la mort de Johnny. Toujours bien entourée, la maman de 43 ans peut compter sur ses plus proches amis pour lui redonner le sourire. Et, la preuve avec les nouvelles photos d'elle qui apparaissent sur les réseaux sociaux, ça marche plutôt à merveille !

Dimanche 12 août 2018, c'est de nouveau l'acteur Pierre Rambaldi, l'époux de sa grande amie Marie Poniatowski, qui a publié un très joli cliché d'elle sur son compte Instagram. Sur la photo en question, Laeticia Hallyday est coiffée d'une casquette et porte des lunettes de soleil. Elle arbore un large sourire aux lèvres tandis qu'elle semble observer l'horizon. "Eternel soleil. A la femme la plus courageuse et la plus aimante que je connaisse sur Terre #TellementFier #TuMeManquesJohnny #DeRetourALaVie", a écrit Pierre Rambaldi.