Laeticia Hallyday sur TF1 : "Je n'ai jamais cru qu'on perdrait cette guerre"

Une conférence de presse, des écoutes à travers la France, des revendeurs ouverts dès vendredi minuit et 100 000 exemplaires vendus avant même sa mise en magasins, la sortie de Mon pays c'est l'amour de Johnny Hallyday est phénoménale. Outre ces chiffres et statistiques, une voix manquait : celle de Laeticia Hallyday. La veuve du rockeur, directrice artistique de cet album, a débuté ce vendredi 19 octobre 2018 une promo ficelée. RTL demain matin, Paris Match la semaine prochaine et, ce soir, le journal télévisé d'Anne-Claire Coudray sur TF1.

Le journal s'ouvre avec un reportage sur les fans qui découvrent les chansons tant attendues de Johnny Hallyday. Dans chaque témoignage, chaque regard, de l'émotion et même des larmes. Retour en plateau. Anne-Claire Coudray reçoit Laeticia Hallyday. Elle s'exprime avec émotion, c'est certain, mais on devine aussi la soif de pouvoir enfin faire écouter les dernières chansons de Johnny : "Sa force m'a étonné tout au long de l'enregistrement de l'album. Ce n'est pas un album comme les autres, c'est un album qui a été réalisé dans la douleur, dans le combat contre cette maladie. C'est l'album de la résilience, du courage, de la détermination de vouloir dire quelque chose. De parler de sa liberté, de sa fureur de vivre. Et puis d'amour. C'est un album qui parle d'amour. C'est l'histoire de toute sa vie, l'amour."

TF1 diffuse des images assez incroyables de l'enregistrement de l'album. On y voit Johnny sur deux jambes. On y entend surtout toute sa puissance vocale, intacte. "C'était l'album de la survie. Il s'est raccroché à cet album pour mener son combat. Il a été héroïque, il nous donné de grandes leçons. D'humilité aussi. Il avait une telle pudeur dans son combat, poursuit Laeticia Hallyday. Il ne s'est jamais plaint. Il allait en studio même un genou à terre. Son corps n'était que douleur et il y allait quand même (...) Il voulait gagner ce combat, il voulait gagner cette guerre contre la maladie." Si bien que le regarder travailler était impressionnant. Laeticia ne semble toujours pas en revenir. "C'était bouleversant pour nous tous."

La maladie a finalement pris le dessus. "Je n'ai jamais cru qu'on allait perdre cette guerre. Lui non plus. Même un genou à terre, ne pas lâcher. Ce n'était pas son premier cancer, c'était le troisième. Et il les a surmontés avec tellement de courage, d'humilité et pudeur." Johnny Hallyday est mort le 7 décembre 2017.

Après une journée d'exploitation, 300 000 copies de Mon pays c'est l'amour se sont écoulées. C'est tout simplement historique.