Laeticia Hallyday très bien entourée pour la fin de ses vacances à Saint-Barth'

Dans deux jours, Laeticia, Jade et Joy Hallyday rentreront à Los Angeles, après deux semaines passées à Saint-Barthélemy. Closer revient dans son numéro du 1er mars 2019 sur ces vacances marquées par la présence de Jean Reno.

Le magazine rappelle, photos à l'appui, que l'acteur de 70 ans, grand ami de Johnny Hallyday, a débarqué sur l'île des Antilles françaises avec son épouse Zofia et leurs deux garçons, Cielo (né en 2009) et Dean (né en 2011). La famille est restée une semaine. Ce séjour à Saint-Barth' avait une saveur toute particulière puisque la star des Visiteurs, Léon, Le Grand Bleu, L'Immortel... n'avait pas pu assister à la célébration du premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, organisée le 5 décembre 2018 à Saint-Barth' par Laeticia Hallyday. Alors qu'il devait y participer, Jean Reno avait dû renoncer à cause d'un malheureux contre-temps. Victime d'une panne technique, son avion n'avait pu rejoindre les Antilles françaises.

La venue de Jean Reno a tout particulièrement fait plaisir à Jade Hallyday, 14 ans, sa filleule. L'adolescente a publié une photo le 21 février dernier, remerciant en commentaire son parrain "pour cette incroyable journée sur le bateau". Deux jours plus tôt, Jade Hallyday avait publié une première photo du ciel magnifiquement rosé. L'adolescente avait adressé un touchant "I love you dad" à celui qui lui manque tant, son papa décédé le 5 décembre 2017 d'un cancer du poumon qui s'est généralisé.