Laeticia Hallyday va devenir américaine et réaliser "le rêve" de Johnny

Alors que le tribunal de Nanterre vient de rendre une première décision importante dans le litige qui oppose Laeticia Hallyday, la veuve de Johnny Hallyday, aux aînés du rockeur, le magazine Closer nous apprend qu'elle a fait une demande de nationalité américaine pour ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans), et pour elle. Vendredi 31 mai 2019, l'avocat de Laeticia, Me Ardavan Amir-Aslani, confirme cette information dans un communiqué.

"Je confirme que ma cliente, Laeticia Hallyday, a entamé en mars dernier une procédure de demande de naturalisation aux Etats-Unis qui est ouverte à tout résident permanent américain possédant une carte verte depuis au moins 5 ans. Elle a suivi la procédure classique et entamé cette démarche à la date du cinquième anniversaire de l'obtention de sa carte verte. Ma cliente tient ainsi à respecter la volonté de Johnny Hallyday qui avait lui-même exprimé à maintes reprises le souhait d'acquérir la nationalité américaine."

Me Ardavan Amir-Aslani apporte une précision quant aux fillettes du couple Hallyday : "Jade et Joy Hallyday étant mineures, elles ne peuvent suivre actuellement la même procédure de demande de naturalisation. En revanche, dès que leur mère aura obtenu la nationalité américaine, elles pourront acquérir automatiquement la nationalité américaine à leur tour. Ma cliente ne renoncera pas à la nationalité française même si elle a choisi un autre pays de résidence, toujours dans le respect des choix de vie de son mari. Elle devrait obtenir la nationalité américaine d'ici une année et ainsi réaliser le rêve de son mari."

Johnny et Laeticia Hallyday se sont installés à Los Angeles il y a plusieurs années. Le rockeur, soucieux d'élever ses filles dans les meilleures conditions de vie possible, aimait le relatif anonymat que leur offraient les Etats-Unis. Toute la petite famille est installée dans une belle villa du quartier de Pacific Palisades et les filles sont scolarisées au lycée français.

Mardi 28 mai, la justice française a porté un coup dur à Laeticia Hallyday. Le tribunal de grande instance de Nanterre s'est estimé compétent pour trancher dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. "La résidence habituelle de Jean-Philippe Smet (...) est en France" et non aux Etats-Unis, a fait savoir le tribunal dans sa décision annoncée aux alentours de 13h45.

Dans la foulée, l'avocat de Laeticia a exprimé sa surprise : "Je ne vous cache pas ma stupéfaction et ma consternation au vu de cette décision, je constate que des éléments factuels incontestables ont été écartés au profit des arguments fallacieux développés par la partie adverse." Et d'ajouter, dans un communiqué, que l'intéressée ferait évidemment appel de cette décision : "Laeticia Hallyday, qui reste digne et courageuse face aux attaques auxquelles elle fait face quotidiennement avec ses filles depuis janvier 2018, n'a d'autre choix que de faire appel de cette décision afin de respecter les choix de vie de Johnny Hallyday."

Le fond de l'affaire ne sera pas discuté par la justice avant que cet appel ne soit étudié. Si la décision venait à être confirmée, alors la justice française pourra s'intéresser au coeur du problème : le testament américain de Johnny Hallyday est-il recevable ? La procédure pourrait prendre plusieurs années.

D'ici là, Laeticia Hallyday sera à Toulouse le 15 juin, jour de l'anniversaire de Johnny, pour inaugurer l'esplanade du Zénith qui sera rebaptisée du nom du rockeur, comme l'indique Closer dans son dernier numéro. Laeticia et ses filles prendront ensuite leur quartier d'été à la villa Jade, à Saint Barthélemy. C'est dans cette maison de vacances de rêve que Johnny a passé son dernier été, en 2017. Et c'est sur cette île qu'il aimait tant qu'il repose aujourd'hui.