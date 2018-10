Laeticia, Jade et Joy Hallyday : Grande émotion sur la tombe de Charles Aznavour

C'est dans une grande émotion que Laeticia Hallyday s'est finalement recueillie sur la tombe de Charles Aznavour avec ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans).

De passage à Paris depuis le 7 octobre pour présenter le 51 eme et dernier album de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour (sortie le 19 octobre), la veuve du Taulier n'avait pu assister aux obsèques de Charles Aznavour célébrées le 5 octobre dernier dans la cour des Invalides juste avant son inhumation, dès le lendemain, à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. De Los Angeles, elle avait néanmoins tenu à faire un geste en faisant parvenir des fleurs, une magnifique gerbe de roses blanches. En son nom mais aussi en celui de ses filles.

Et parce que Charles Aznavour (disparu le 1er octobre à 94 ans) a tant compté dans la vie de Johnny Hallyday, le premier ayant été un père spirituel pour le second (au début de sa carrière, Johnny avait pu compter sur le soutien et l'amitié du grand artiste qui lui avait notamment composé Retiens la nuit, l'un de ses premiers classiques, en 1961), Laeticia Hallyday a donc profité de son passage dans la capitale française pour dire un dernier adieu à l'interprète de La Bohème.

Comme le montrent des photos publiées par nos confrères de Voici, c'est samedi 13 octobre 2018 que la veuve du rockeur s'est rendue au cimetière de Montfort-l'Amaury avec ses deux petites. Soudées, mère et filles n'ont pu contenir leur émotion et ont également pu compter sur le soutien de Pierre Rambaldi, l'époux de Marie Poniatowski, qui les accompagnait.

Dès lundi 15 octobre, Laeticia Hallyday reprenait le fil de ses rendez-vous de travail avec en tête la mission qui lui tient à coeur, celle de défendre l'album de celui qu'elle a tant aimé pendant plus de vingt ans. Pour rappel, Mon pays, c'est l'amour comporte dix chansons enregistrées par Johnny Hallyday avant sa mort, dix chansons qu'ils avaient validées auprès de sa maison de disques Warner Music France dans un document signé trois semaines avant sa mort. Un disque enregistré sous la direction de Maxim Nucci, l'un des derniers complices artistiques du rockeur. Laeticia Hallyday en est quant à elle la directrice artistique.

Elle donnera trois interviews pour en assurer la promotion : au JT de 20h de TF1 le 19 octobre, à Paris Match et à Marc-Olivier Fogiel le 20 octobre au matin sur RTL. Ces entretiens qui promettent d'être beaucoup vus, lus et écoutés sont la première préoccupation de la maman de Jade et Joy qui veut raconter toute l'histoire de la réalisation de ce 51e et dernier album de son homme. Un sujet sans rapport avec le dossier de l'héritage de Johnny toujours pas clos.