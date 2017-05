Laetitia Casta a dit non à Dix pour cent : "Je lui en ai voulu"

Tous les acteurs veulent jouer dans Dix pour cent, dont la troisième saison est en cours d'écriture. Ou presque. Au Journal du dimanche, Cédric Klapisch, l'un des trois réalisateurs de la série, avait confié que le casting d'acteurs prestigieux avait été difficile à monter pour la première saison : "On s'est même demandé si on allait arriver à finaliser le film tellement nous avons essuyé de refus. Au total, une trentaine de comédiens ont décliné, notamment Sophie Marceau, Gérard Jugnot ou Laetitia Casta... Je ne blâme personne, il faut un certain courage pour incarner son propre personnage à l'écran. Dans les pays anglo-saxons, les comédiens aiment jouer avec leur image publique. En France, c'est plus compliqué, il existe un snobisme du sérieux." En interview pour VSD, le producteur Dominique Besnehard revient sur le refus de l'actrice, qui est également une amie.

"Je l'adore ! Laetitia Casta fait partie de ma famille. Mais c'est vrai que je n'ai pas compris qu'elle ait refusé. Je lui en ai voulu parce que c'est quelqu'un que j'aime tellement. C'est d'ailleurs moi qui l'ai poussée à faire du théâtre. Mais bon, je ne suis pas rancunier. En même temps, pour Laetitia, ce n'est pas grave. Elle a été remplacée par Julie Gayet, qui a un humour et une autodérision formidables", raconte Dominique Besnehard à VSD. La compagne de l'ancien président de la République reçoit une avalanche d'éloges de la part de l'ancien agent de stars : "Elle est belle, intelligente, curieuse. C'est une citoyenne du cinéma. C'est cela que j'aime chez elle. (...) Julie n'a pas été officiellement une première dame. Et pourtant, elle s'est conduite mieux qu'une première dame, sans en avoir le statut alors qu'elle était la compagne du président Hollande. Elle n'a pas profité de sa situation. Quand j'entends des bêtises sur Julie, je peux sortir les crocs."

On se souvient qu'il les a sortis lorsque Maïwenn n'avait pas épargné l'actrice et productrice à propos d'un documentaire sur les réalisatrices. Son avis sur Julie Gayet tranche avec celui qu'il a d'une autre femme de la vie du politique, Ségolène Royal, mère de ses quatre enfants. "La seule à qui je ne pourrais jamais pardonner, mais pour bien d'autres raisons", indique celui qui a été son conseiller. En 2014, il disait dans Gala : "Ce sont surtout Les Guignols de l'info qui ont mis à mal notre relation. Elle passait pour une marionnette entre mes mains. Je comprends pourquoi elle a choisi de m'écarter. Mais c'est la façon dont elle l'a fait qui m'a profondément blessé. Dans le cinéma, on s'explique. En politique, on tue. Ségolène n'est pas méchante, elle est mesquine, c'est pire !"