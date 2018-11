Laetitia Casta "en guerre" avec Lily-Rose Depp pour un "Homme Fidèle"

C'est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année, et c'est en partie à sa distribution qu'il le doit. L'Homme fidèle, le troisième long métrage de Louis Garrel, met en scène ce dernier au coeur d'un triangle amoureux, entre sa femme à la ville, Laetitia Casta, et la jeune Lily-Rose Depp.

L'histoire : Abel et Marianne sont séparés depuis dix ans. Alors qu'ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler... et une guerre à éviter !

C'est la deuxième fois que Louis Garrel dirige sa compagne à la ville sur grand écran. Dans Les Deux Amis, avec Vincent Macaigne, c'est l'envoûtante Golshifteh Farahani qui lui inspirait un sulfureux triangle amoureux. Trait d'union ou pas avec L'Homme fidèle, le personnage principal campé par Louis Garrel s'appelle aussi Abel. Séparé de l'actrice d'origine iranienne, Louis Garrel a proposé à son épouse Laetitia Casta le rôle féminin principal de son nouveau film. Et pour parfaire le trio, il a confié celui du trouble-fête Eve à Lily-Rose Depp, dont on a déjà pu admirer les talents d'actrice dans La Danseuse (qui lui a valu une nomination au César du meilleur espoir féminin) et Planetarium.

L'Homme fidèle sortira dans les salles le 26 décembre 2018.