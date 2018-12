Laetitia Casta et Charlotte Le Bon, rayonnantes et solaires aux Arcs

Samedi 15 décembre 2018 s'ouvrait la 10e édition du Festival de Cinéma Européen des Arcs du côté de Bourg-Saint-Maurice et de la station Les Arcs. Jusqu'au 22 décembre, 10 films sélectionnés en compétition tenteront de séduire le jury présidé par Ruben Östlund (le réalisateur Palme d'or 2017 avec The Square) et la Pologne sera mis à l'honneur dans le cadre de l'invité d'honneur de cette édition.

La traditionnelle soirée d'ouverture s'est déroulée ce samedi en présence de nombreux invités de marque. En tête, on retrouve la toujours impeccable Laetitia Casta, solaire à souhait pour défendre et présenter en ouverture le nouveau long métrage de son amoureux Louis Garrel, L'Homme fidèle. Les flashs ont aussi crépité pour le très beau jury. Réunis autour de Ruben Östlund, Charlotte Le Bon, une Clémence Poésy au naturel, Lukasz Zal, Alex Lutz, Jean-Benoît Dunckel et Jasmila Zbanic.

On a également croisé Veerle Baetens et le réalisateur de Duelles, Olivier Masset-Depasse, le cinéaste Radu Mihaileanu ainsi que les comédiennes Déborah François et Helena Noguerra.