Laetitia Casta filmée par son mari : "J'avais peur que ça abîme notre relation"

"J'avais peur que [travailler avec Louis Garrel] abîme notre relation. Pour moi, la vie est plus importante, plus précieuse que ça. Je m'étais trompée car c'est très beau de faire du cinéma avec la personne que l'on aime. On est là pour la même chose, on se redécouvre. Pourtant, L'Homme fidèle aurait pu être difficile à jouer en ce qui me concerne : Louis est mon mari, le metteur en scène du film, mon partenaire. Trois figures à la fois, qu'il fallait que je distingue en permanence. C'est simple : quand les gros plans étaient sur moi et qu'il était hors champ, en tant que partenaire, il me donnait la réplique en même temps, il continuait à me diriger, à faire des sortes de grimaces pour me dire d'aller plus comme ci ou comme ça. Il a fallu m'y habituer, à jouer sans partenaire", explique Laetitia Casta à Grazia. Et Louis Garrel, non pas le cinéaste mais le mari ? "Oh lui ! Je l'ai évincé pendant le tournage, et très vite. Sur le plateau, je lui ai dit : 'Louis, je suis désolée mais ta femme n'est pas là, elle a préféré ne pas venir.' (rires) (...) Je suis très heureuse qu'on ait eu la force et l'équilibre de tenir."

Au passage, Laetitia Casta réfute l'idée selon laquelle Louis Garrel lui aurait fait cadeau du rôle. Tout d'abord en expliquant qu'il n'avait pas de casting rêvé, puis en disant : "J'ai envie de retourner le truc : 'Hé, ça va, c'est moi qui lui ai fait un cadeau !' (rires) Pourquoi c'est forcément le mec qui ferait un cadeau à sa femme ? C'est un schéma usé non ?" Sur le choix de l'actrice, Louis Garrel avait confié au Parisien que c'était une évidence de caster Laetitia Casta : "J'ai toujours fait des films avec des gens que je fréquente, en jouant de cette dialectique entre la réalité et la fiction. C'est plus facile pour moi. (...) L'affection compte beaucoup pour faire un film..." Il reconnaît toutefois qu'il y avait un risque à tourner avec celle qu'il aime : "Pour moi, la vie est plus importante que le cinéma. Je ne voulais pas perdre quelque chose... Mais c'était le moment. Je me sentais la force de pouvoir le faire, de partager cela." Face au couple, se distingue Lily-Rose Depp, qui a d'ailleurs décroché une nomination aux César pour sa performance aux côtés du couple.

