Laetitia Casta, Iris Mittenaere, Laura Tenoudji... séduisantes pour Etam

Il y avait du beau monde pour la soirée French Liberté, organisée par Etam, le 21 mars 2019. Une poignée de personnalités, blogueuses et mannequins était rassemblée dans l'enceinte du nouveau flagship de la marque, dans le quartier de l'Opéra, à Paris. C'est un décor brut (et encore en travaux) qui a accueilli la pétillante Laura Tenoudji, la compagne de Christian Estrosi, assise auprès de Benjamin Patou (le PDG de Moma Group) et Dolores Herrera-Vegas (Wall Street Journal) pour déguster un dîner cuisiné par Cyril Lignac.

À croire que la soirée était une réunion de Miss France, puisque la splendide Iris Mittenaere (Miss France 2016, et Miss Univers 2016) était présente, tout comme Flora Coquerel (Miss France 2014). Laeticia Casta, tout en transparence en dentelle noire, a prouvé qu'elle était tout aussi sublime à 40 ans. De nombreux mannequins et égéries de la marque étaient également présents, à l'image de Constance Jablonski, Julie Ordon, Lena Simonne, la compagne du rappeur Roméo Elvis, Marie Zannou et Alexandra Ricci.

Une floppée d'influenceuses et de blogueuses étaient de la partie, comme Ophélie Duvillard, Babi Thomé, Nicole Bernardes, Estelle Chemouny Pigault, Ellie (slipintostyle) et Julia Mateian. Quelques hommes d'affaires ont également pris le temps de poser pour les photographes, à l'image de Nicolas Houzé, Paolo De Cesare, Mathieu Gallet, ancien PDG de Radio France, Laurent Milchior, le PDG d'Etam et son père, Pierre Milchior. Notons enfin la présence de Babeth Dijan, fondatrice du magazine de mode Numéro, et de Jean-Yves Le Fur.