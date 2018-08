Laetitia Casta ravie de tourner avec son mari Louis Garrel : "C'est une chance"

Belle et toujours sincère, Laetitia Casta pose cette semaine en couverture du magazine Grazia pour sa promotion cinéma, évoquant (fait rare) un bout de sa vie privée. Interviewée il y a quelque temps à Tokyo alors qu'elle assurait le tournage d'un court métrage japonais réalisé par Kazuaki Seki, l'actrice de 40 ans a été questionnée sur sa collaboration avec celui qui est aujourd'hui son époux, Louis Garrel. Le talentueux comédien et réalisateur a effectivement dirigé sa compagne dans son prochain long métrage L'Homme fidèle, dans nos salles le 20 mars 2019.

"Tourner avec son mari, est-ce une contrainte ?", interroge la journaliste. Très discrète sur sa vie intime, Laetitia Casta a livré une réponse maîtrisée qui illustre pleinement ce qu'elle pense de sa collaboration avec l'homme de sa vie. "Honnêtement, c'est une chance de pouvoir créer ensemble. C'est aussi un chemin : on part dans la savane, et on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. On est à cran !", a-t-elle glissé. Et d'ajouter, pudique : "Mais ce que je redoutais le plus est ce qui est en train de se produire maintenant, et qui va arriver des dizaines de fois. C'est la partie qui m'intéresse le moins parce que je suis nulle pour raconter ma vie intime." Elle sait et comprend néanmoins qu'une telle collaboration suscite parfois quelques questions indiscrètes. Et elle parvient à y répondre avec élégance et efficacité.

Il y a une fougue organisée dans le cinéma de Louis Garrel

Avant cela, Laetitia Casta (qui sera aussi à l'affiche de Facteur Cheval, de Nils Tavernier, le 28 novembre) avait expliqué ce qui l'avait attirée dans le projet de Louis Garrel, révélant qu'elle avait été séduite par l'idée d'interpréter une "femme assez particulière" avec le rôle de Marianne. Elle admet aussi qu'elle avait beaucoup apprécié le premier film de son conjoint, Les deux amis (sorti en 2014). "Il y a une énergie dans tout ce qu'il fait, quelque chose de puissant, une sorte de fougue organisée (rires). Ce film-là, c'est encore une autre étape, c'est plus mûr, plus profond quant à ce que cela raconte de la vie. Et puis il y a une musique particulière dans l'écriture de Louis Garrel et Jean-Claude Carrière, qui ont cosigné le scénario, une toute petite musique qui ne semble pas grand-chose mais qui va taper pile à l'endroit où ça fait mal", a-t-elle conclu.

L'homme fidèle, qui sera en compétition au Festival de Saint-Sébastien, puis en séance spéciale au Festival de Toronto et enfin au Festival de New York, raconte un triangle amoureux : Marianne (Laetitia Casta) quitte Paul (Louis Garrel) pour Abel, le meilleur ami de ce dernier. Ils s'aiment et ont un fils, mais Abel décède, ce qui permet à Paul de retrouver Marianne. Le fils de Marianne n'accepte cependant pas l'idée de ce nouveau père et la jeune soeur de Marianne (Lily-Rose Depp), amoureuse de Paul depuis son enfance fait son apparition. Sa présence viendra alors fortement troubler le couple reformé.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laetitia Casta dans le magazine Grazia en kiosque vendredi 24 août 2018