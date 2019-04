Laetitia Casta retrouve sa soeur sous le regard de son époux Louis Garrel

Réunion de famille sur le plateau de l'émission télévisée italienne très populaire, Che Tempo Che Fa ! Diffusé sur la Rai le 7 avril 2019, le show a rassemblé deux soeurs : Laetitia et Marie-Ange Casta. Un duo très glamour qui a enchanté le présentateur Fabio Fazio.

La première, Laetitia Casta, était venue pour faire la promotion de son long métrage L'Homme fidèle, en compagnie de son partenaire dans le film qui est aussi le réalisateur, Louis Garrel. Le beau brun est plus encore pour l'actrice et star des podiums puisqu'il est son époux ! Les deux stars françaises se sont mariées il y a bientôt deux ans en Corse. Très à l'aise en italien, le fils du cinéaste Philippe Garrel s'est montré tout à fait décontracté sur le plateau, tout comme sa bien-aimée. Elle maîtrise également bien la langue, elle qui a partagé la vie de l'acteur italien Stefano Accorsi pendant dix ans – ils ont eu deux enfants, Orlando, 12 ans, et Athéna, 9 ans.

La fameuse Falbala d'Astérix et Obélix contre César a eu ensuite le plaisir d'accueillir l'invitée suivante de Che Tempo Che Fa, sa petite soeur Marie-Ange Casta ! Elles ont douze années d'écart mais leur complicité est belle à voir. On remarque en effet à quel point l'aînée est tendre avec sa soeur, une vidéo à regarder sur le site de la Rai (aux environ de 01:22:50 du show). Les deux femmes, sublimes, ont ensuite reçu de magnifiques bouquets de roses rouges de la part de la production.

Marie-Ange Casta a été sollicitée pour faire la promotion de son premier film italien, L'Homme sans pitié, dont le rôle principal est tenu par Riccardo Scamarcio. Ce dernier était également présent, ravi d'être devant le public de son pays. On notera le moment amusant lors duquel l'ancien compagnon de Valeria Golino a posé avec Louis Garrel. Il joue en effet un personnage largement inspiré du comédien français dans le drame Les Estivants, réalisé par Valeria Bruni-Tedeschi qui n'est autre que l'ex-compagne du comédien et cinéaste français ! Bien évidemment, aucune tension entre les deux hommes, charmants sous les projecteurs. On sait que Louis Garrel est d'ailleurs resté en bons termes avec la soeur de Carla Bruni, avec qui il a une fille, Oumy.