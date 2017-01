Laetitia Casta, ses enfants : "Je refuse de leur dire 'vous avez de la chance'"

Sur les planches avec la pièce Scènes de la vie conjugale au théâtre de l'Œuvre au côté de Raphaël Personnaz, Laetitia Casta se confie sur son métier avec beaucoup d'enthousiasme mais pas seulement. Interrogée par Version Femina, la star et maman de 38 ans explique son rôle de marraine de l'Unicef et l'engagement humain fort qu'il représente pour elle.

Nommée marraine de l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, Laetitia Casta a effectué son premier voyage humanitaire au Tchad. Une expérience qui l'a marquée à jamais : "On ne peut pas se rendre compte tant qu'on ne va pas voir. La vie n'a pas, là-bas, la même valeur qu'ici. (...) Donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école, c'est les protéger à travers le savoir, mais aussi physiquement des hommes armés et transmettre une force à l'adulte de demain qui pourra modifier la situation de son pays. Je soutiens la campagne Des écoles, pas des champs de bataille !"

Aller sur place et voir ce qui a été fait et ce qui peut être fait lui tenait à coeur. A-t-elle parlé de ce voyage marquant avec ses trois enfants, Sahteene (16 ans, qu'elle a eue avec le photographe Stéphane Sednaoui), Orlando et Athéna (10 et 7 ans, dont le père est son ex-compagnon, le comédien italien Stefano Accorsi) ? Elle explique pourquoi elle tient à faire preuve de prudence : "Je ne peux pas leur imposer ça, je refuse de leur dire 'vous avez de la chance'. Ils n'y sont pour rien. La seule chose que je puisse leur demander, c'est d'être des personnes civilisées, capables d'aimer autrui. C'est le début de tout pour réussir leur vie." Ce qu'a vécu Laetitia Casta est en tout cas traumatisant : "Je vous assure, j'ai vu des choses terribles... Nous sommes dans la surconsommation et là-bas, il n'y a rien. Des milliers de réfugiés débarquent, ils les accueillent, alors qu'ils n'ont rien, et regardez comment nous, on réagit ! (...) Ces gens ont une telle dignité, ils nous donnent une belle leçon."