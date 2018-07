Laetitia Casta : Star du nouveau Calendrier Pirelli avec Gigi Hadid

Bien qu'obsédée par les mannequins enfants de stars et les influenceurs, l'industrie de la mode conserve respect et admiration pour les précédentes générations de top models. La preuve en images avec le Calendrier Pirelli 2019. Laetitia Casta en partage la vedette avec la sensationnelle Gigi Hadid...

2018 est loin d'être terminée, mais la planète Mode pense déjà à l'année suivante ! Pirelli se prépare en dévoilant les premières images de son nouveau calendrier. Laetitia Casta, Gigi Hadid, Misty Copeland et Julia Garner en sont les visages. Les quatre femmes ont été photographiées par Albert Watson, successeur de Tim Walker à qui avait été confiée la réalisation du Calendrier Pirelli 2018, à Miami et New York.

Sur sa série photo, Laetitia Casta joue le rôle d'une artiste-peintre. L'égérie de J.M. Weston vit avec son petit ami, interprété par le danseur étoile Sergei Polunin, dans un loft du centre-ville de Miami.

Gigi Hadid s'est glissée dans la peau d'une femme fortunée malheureuse, résidant à New York et inséparable de son meilleur ami et confident, joué par le créateur de mode Alexander Wang.

En marge de la mode et du cinéma (elle sera à l'affiche, en novembre prochain, du film Facteur Cheval), Laetitia Casta a fait ses premiers pas au théâtre. La Française de 40 ans et épouse de l'acteur Louis Garrel a donné la réplique à Raphaël Personnaz dans Scènes de la vie conjugale.