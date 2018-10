Laetitia Casta ultra-sensuelle, seins nus sous une robe mouillée et transparente

Cela fait plus de vingt ans qu'elle fait partie des plus belles femmes du cinéma français. À 40 ans, si Laetitia Casta n'a plus l'innocence des débuts et de la jeunesse, elle n'a en revanche jamais aussi été aussi sensuelle qu'aujourd'hui. Et elle l'a prouvé sur Instagram en postant, dimanche 14 octobre 2018, une élégante photo d'elle en noir et blanc où elle joue subtilement sur la nudité.

La star est entièrement trempée, vêtue d'une robe blanche légère, les pieds dans l'eau et le regard tourné vers derrière. Impossible de passer à côté de son vêtement lui collant à la peau et sublimant chacune de ses formes, y compris sa poitrine, totalement nue. Sensuelle à souhait, la belle Corse dit être sur le tournage d'Une île, une série thriller réalisée par Julien Trousselier et qui a pris pour décor... son île natale, où elle s'est d'ailleurs mariée avec Louis Garrel en juin 2017.