Laetitia (L'amour est dans le pré) amincie : divine en bikini, elle impressionne

En avril dernier, Laetitia s'était confiée en exclusivité à Purepeople sur sa perte de poids. "J'ai perdu 13 kilos en sept mois grâce à un rééquilibrage alimentaire et au sport. Puis, les cinq mois qui ont suivi, je me suis stabilisée. Un an plus tard, je n'ai pas repris un gramme, je me maintiens", nous avait expliqué la belle Réunionnaise. Et, fin mai, elle avait révélé à ses abonnés qu'elle souhaitait rentrer dans une robe blanche en élasthane taille 36. "Matière difficile à porter si on n'a pas un corps parfait. La preuve, j'entre dans la robe mais mon objectif : avoir une taille parfaite pour elle, donc perdre un peu de ventre. Ce qui est plus difficile", avait-elle précisé.

Nul doute que Laetitia atteindra son objectif très rapidement.