Laetitia (L'amour est dans le pré) amincie : sa transformation continue !

"J'ai perdu 13 kilos en sept mois grâce à un rééquilibrage alimentaire et au sport. Puis, les cinq mois qui ont suivi, je me suis stabilisée. Un an plus tard, je n'ai pas repris un gramme, je me maintiens", nous avait expliqué en avril dernier la belle Laetitia, prétendante de Raoul dans L'amour est dans le pré 2019. La Réunionnaise, qui est à présent séparée de l'éleveur, continue sa transformation. Ses followers sont sous le charme.

Il y a bientôt trois semaines, la charmante brune avait dévoilé son objectif en photo. Photographiée dans une robe blanche très moulante, elle avait écrit : "Mon objectif, c'est cette robe que j'appelle ma 'robe objectif'. Une robe blanche en élasthane taille 36. Matière difficile à porter si on n'a pas un corps parfait. La preuve, j'entre dans la robe mais mon objectif : avoir une taille parfaite pour elle, donc perdre un peu de ventre. Ce qui est plus difficile." Et il faut croire que Laetitia n'est pas loin d'atteindre son but. Dimanche 16 juin, elle a dévoilé une nouvelle photo d'elle encore amincie.

Moulée dans une tenue de sport, on peut voir que celle qui est un coeur à prendre a un corps de plus en plus musclé et que son ventre est plat. "'La beauté n'est pas dans l'objet regardé, mais dans nos yeux.' Jean-René Huguenin. Les filles, prenez soin de votre corps et de votre âme ?", écrit-elle. Cette nouvelle silhouette prouve donc que son âme va bien et que sa rupture avec Raoul n'a pas été synonyme de laisser-aller.