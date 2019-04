Laetitia (L'amour est dans le pré) amincie : son avant/après impressionnant

Nul doute que son compagnon Raoul l'encourage dans sa perte de poids. Les amoureux, qui vivent à la Réunion, s'étaient rencontrés quelques jours avant la diffusion du portrait de son homme. "J'ai rencontré Raoul trois jours avant la diffusion de son portrait à la télévision. C'était le fruit du hasard. (...) Sur certains déjeuners où j'accompagnais le maire, il était là et représentait sa coopérative. Il m'a vue et est venu me voir. J'ai fondu au premier regard et au premier sourire", avait confié la jeune femme à L'Info.Re.

Malgré quelques réticences au départ, la chargée de communication auprès du maire a pris la décision de participer à L'amour est dans le pré et ne l'a aucunement regretté car aujourd'hui, Raoul et elle nagent toujours en plein bonheur.