Laetitia Miliot enceinte : Malaise en séance de dédicaces ? Sa mise au point !

Laetitia Milot ne comptait pas laisser courir une telle rumeur à son sujet !

Dans son édition du vendredi 8 décembre 2017, le magazine Public lui consacrait un article titré "Malaise en pleine séance de dédicaces". On pouvait lire que lors de sa rencontre avec son public à Laon (dans l'Aisne) le 2 décembre, pour la séance de dédicaces de son livre Liés pour la vie (aux éditions Plon), elle était "au bord du malaise".

"Elle était K.O mais n'a pas voulu annuler. L'engagement était pris de longue date par son éditeur. Par ailleurs, Laetitia veut continuer à travailler pendant sa grossesse", aurait confié une source. Puis, après avoir expliqué que l'actrice enceinte de son premier enfant a prolongé cette rencontre de 45 minutes, elle a déclaré : "Plus le temps passait, plus son visage se décomposait. Elle se tenait le dos, le ventre, on sentait que quelque chose n'allait pas." Elle se serait donc éclipsée d'urgence, toujours d'après la taupe, afin de s'allonger et se reposer.

Après avoir découvert ces déclaration, la femme de Badri s'est saisie de son compte Instagram afin de faire une mise au point. Non, elle n'a jamais fait un malaise lors de l'événement. "Merci au magazine Public de vous inquiéter de mon état ! Si vous êtes d'accord je me permets de corriger votre source ( s'il y en a une) je n'ai fait aucun malaise, et la séance dédicaces s'est très bien déroulée comme les précédentes. Je vous rassure si je me sens mal je vous appellerai juste avant mon médecin :) J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui pensent qu'une femme enceinte de 3 mois doit forcément rester clouer au lit atteinte de la maladie grave dites du 'baby bump'", a-t-elle écrit.

Et de poursuivre, à l'adresse de son public : "Mais Je tiens à rassurer moi même les personnes qui s'inquiètent de mon état. Car vous avez tout de même réussi à créer un doute auprès du public. Je vais bien !Je me sens épanouie et heureuse."

Nous voilà rassurés.