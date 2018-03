Laetitia Milot : Baby bump très arrondi et congé maternité en approche !

Il est donc fort probable que la future maman se repose à présent dans le but d'accueillir son enfant dans les meilleures conditions. Radieuse et visiblement en excellente santé, la comédienne atteinte d'endométriose devrait donc de nouveau se faire discrète. Pour le plus grand désespoir de ses fans, qui comprennent tout de même son choix, elle n'a pas beaucoup exposé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Nul doute qu'elle préservera également sa fille de sa notoriété !