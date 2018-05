Laëtitia Milot, bientôt un 2e enfant ? "Nous nous sommes posé la question..."

Depuis le 14 mai 2018 à 17h50, Laëtitia Milot et son compagnon Badri sont les heureux parents d'une petite Lyana (50 cm et 3,100 kilos !). Un bonheur à peine croyable pour le couple qui a dû livrer un combat de tous les jours, pendant de nombreuses années, contre l'endométriose – une maladie gynécologique capable de provoquer l'infertilité et s'accompagne de douleurs intenses – qui touche la jolie comédienne de 37 ans.

Dans Paris Match, Laëtitia Milot a d'ores et déjà évoqué la possibilité pour elle d'avoir un deuxième enfant malgré son endométriose. Une possibilité qui s'offrirait à elle grâce à une chirurgie qui mettrait une nouvelle fois sa maladie en sommeil le temps de la grossesse. "Bien sûr, Badri et moi nous sommes posé la question d'un deuxième enfant. Nous nous sommes battus pendant dix ans pour Lyana. Je ne sais pas si j'ai envie de revivre le même combat. Et puis j'ai 37 ans... Pour l'instant, je profite de ma petite merveille, de ce cadeau de la vie", a indiqué la comédienne rendue notamment célèbre par son rôle de Mélanie dans Plus belle la vie (France 3).

En ce qui concerne sa santé et le retour inévitable de la maladie, la jolie trentenaire a évoqué son nouveau traitement censé l'aider à mieux vivre son endométriose au quotidien. "En ce qui me concerne, je vais commencer à suivre un traitement : une pilule prise en continu", a-t-elle révélé. Et Laëtitia Milot de poursuivre en assurant qu'elle désirait, plus que jamais, continuer son combat contre la maladie : "Je sais à quel point j'ai de la chance d'être mère, par rapport à de nombreuses femmes qui souffrent. Je sais combien elles peuvent se sentir seules, ce qu'elles endurent. Moi, j'ai gagné ma petite bataille, par miracle, mais je veux continuer à me battre pour elles. Je ne lâcherai jamais. Aucune femme qui désire avoir un enfant ne devrait être privée de ce bonheur."

