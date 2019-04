Laetitia Milot : Craquante vidéo de sa fille qui grandit bien vite !

Le 14 mai 2018, Laetitia Milot a donné naissance à sa fille Lyana. Un bébé miracle qu'elle a eu avec son amour de longue date, Badri. Depuis, le couple nage en plein bonheur et profite de cette petite merveille loin des photographes et des regards indiscrets. Alors pour faire tout de même plaisir à ses fans, Laetitia Milot dévoile parfois des photos et des vidéos de sa fille. À l'occasion de son onzième mois, la jolie brune de 38 ans qui reviendra bientôt dans une fiction pour TF1 a dévoilé des images beaucoup trop mignonnes.

Dans le post publié dimanche 14 avril sur Instagram pour ses 11 mois, Lyana, dos à la caméra, se tient debout (en s'accrochant à un meuble car elle ne marche pas encore) et babille des "mamamama". Des images adorables tout comme la tenue de Lyana : petite robe noire et accessoirisée d'un collant gris. "Instant douceur", a écrit l'actrice en légende de la vidéo. Des mots accompagnés de nombreux hashtags dont "onze mois déjà".