Laetitia Milot en larmes : Son discours poignant après sa récente opération !

La date du 25 mars 2017 avait une résonance très particulière pour Laetitia Milot. Ce jour-là, toutes les associations de lutte contre l'endométriose étaient invitées à marcher dans Paris afin de mettre en avant cette maladie gynécologique qui entraîne essentiellement des douleurs et des problèmes d'infertilité. Un événement que l'actrice de Plus belle la vie (France 3) ne pouvait pas manquer !

À peine sortie de l'hôpital, la jolie brune de 36 ans – marraine de l'association EndoFrance – a souhaité participer à l'événement afin de livrer un bouleversant discours. "Aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il faut faire entendre la voix des millions de femmes qui souffrent d'endométriose et c'est pour cela que j'ai voulu être là malgré ma toute récente opération. Même si je n'ai pas marché, je suis présente à vos côtés", a-t-elle confié en larmes. Après quoi, la compagne de Badri a remercié le personnel soignant et les médecins "qui s'investissent dans la prise en charge de l'endométriose" au quotidien.

Une déclaration poignante qu'EndoFrance a tenu à saluer en légendant la vidéo de son discours : "Les mots manquent face à tant d'émotion. Merci. On t'aime."