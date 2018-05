Laetitia Milot enceinte : Adorable photo avec Badri et confidence sur sa fille

Laetitia Milot et son mari Badri, avec qui elle file le parfait amour depuis dix belles années, s'apprêtent à vivre le plus grand des bonheurs. Prochainement, le couple accueillera son premier enfant. Et ce mercredi 9 mai 2018, ils ont passé une dernière étape importante de la grossesse : la dernière échographie.

Sur Instagram, la belle actrice de 37 ans - atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité - a révélé que leur bébé pèse 3,016kg. "On attend patiemment, dernière écho 3,016kg #babybump #enceinte #miracle #espoir #endometriose", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la découvre toucher son beau baby bump. Agenouillé près d'elle, son mari Badri a quant à lui posé avec sa tête posée sur son beau bidon, ainsi que ses mains.