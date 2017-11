Laetitia Milot, enceinte, dévoile son baby bump: Confidences sur le sexe du bébé

Laetitia Milot est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son mari Badri. Un miracle pour l'actrice de 37 ans qui est atteinte d'endométriose (une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité). Aussi, Télé 7 Jours l'a mise à l'honneur en la faisant poser pour la Une de son magazine.

On l'y découvre vêtue d'une superbe combinaison rose, laissant entrevoir son beau baby bump. Les lecteurs ont également pu lire une interview et découvrir que c'est en mai 2018 que son petit bonheur devrait voir le jour. En effet, c'est fin août, à la fin du tournage de la saison 2 de La Vengeance aux yeux clairs, que le bébé a été conçu : "Ça fait dix ans que j'en rêvais (...). Je suis en train de réaliser mon rêve et d'entrevoir une victoire sur le combat contre l'endométriose que nous menons depuis tant d'années, avec mon mari Badri."

Si Laetitia n'a pas souhaité avertir tous ses proches après avoir découvert l'heureuse nouvelle, elle a mis au courant la maman de son homme, ainsi que la sienne. Un moment dont elle s'est souvenue avec tendresse : "Ma mère est venue à la maison et on lui a montré à la télévision, la vidéo de la première échographie prise avec notre smartphone. Elle ne s'y attendait tellement pas (...). Elle s'est mise à pleurer." Ce n'est que lorsque son ventre commençait à bien s'arrondir qu'elle a annoncé sa grossesse à tout le monde : "Je ne voulais pas que l'on me vole le bonheur de l'annoncer moi-même."

Un mystère persiste encore : le sexe du bébé. Même les futurs parents ne le connaissent pas... du moins, pour le moment. Car si pour l'heure, l'information est écrite sur une feuille, enfermée dans une enveloppe, le couple a bien du mal à ne pas l'ouvrir : "Une chose est sûre, on l'ouvrira avant la fin de ma grossesse. Je ne sais pas quand exactement, mais ça nous démange. Tous les soirs, à l'heure du dîner, Badri et moi hésitons à ouvrir cette enveloppe."

La belle brune a ensuite précisé que le plus important, c'est que le bébé soit en bonne santé. Elle a tout de même admis que Badri et elle avaient plus d'idées de prénoms de filles.

L'intégralité de l'interview de Laetitia Milot sera à retrouver dans la magazine Télé 7 jours, en kiosques lundi 27 novembre 2017.