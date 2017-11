Laetitia Milot enceinte : Émue au côté de Badri, elle se confie sur sa grossesse

Laetitia Milot est sur un petit nuage. Badri et elle accueilleront en mai prochain leur premier enfant. Un moment de bonheur intense qu'ils ont souhaité partager avec leurs fans sur les réseaux sociaux en postant une photo. On peut y voir l'actrice tenir son test de grossesse. La jolie brune, atteinte d'endométriose (une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité), a également multiplié les interviews pour partager sa joie. Elle a notamment accepté d'accueillir les caméras de 50min Inside (TF1) dans sa maison située à Aix-en-Provence.

Très émue au côté de son mari Badri, elle a raconté : "On attendait ça depuis tellement d'années. Ce moment-là, je l'ai rêvé, je voulais le vivre depuis plusieurs années. Plein de médecins nous ont dit que ça n'allait pas être possible pour nous. Malgré tout, on a essayé de se battre et de garder espoir. Je le vois comme un miracle."

Laetitia Milot a ensuite regardé sa première échographie, tout en confiant que c'est "super émouvant". "D'entendre son coeur battre, c'est hyper émouvant. C'est un moment fort, on a du mal à y croire", a ajouté son homme.

Bien qu'heureux, le couple reste prudent dans le cas où un malheur surviendrait a admis la star de Plus belle la vie : "Badri est vraiment très attentionné. Il est juste exceptionnel parce que cette grossesse il l'a aussi voulue. Il rêvait d'être père. Pour l'instant, on est tous les deux sur la réserve. On veut que tout se passe bien (...). Vêtements, chambres, prénom... C'est tout doux. On ne veut pas se porter la poisse." Mais, cela n'empêche pas les futurs parents d'immortaliser chaque étape de la grossesse afin d'avoir un bel album photo en souvenir.

On leur souhaite de tout coeur que tout se déroule bien.