Laetitia Milot enceinte et au bord des larmes : Son message émouvant à ses fans

Ces derniers jours, Laetitia Milot a annoncé une heureuse nouvelle. Sur les réseaux sociaux et dans les colonnes du magazine Gala, la comédienne de 37 ans a révélé qu'elle était enceinte de son premier enfant. Une belle victoire sur l'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité. Rapidement, les internautes ont été nombreux à féliciter celle qui joue le rôle de Mélanie dans Plus belle la vie (France 3) et son amoureux Badri, avec qui elle est mariée depuis dix ans.