Laetitia Milot enceinte et comblée : "Moment de plénitude" avec son mari Badri

En légende d'une photo d'elle et son mari Badri souriants à la piscine, celle qui a récemment fait son retour dans Plus belle la vie (France 3) a raconté : "Décidément, j'essaie tout et ça fait du bien. Une bonne séance d'aquagym + un moment d'évasion, de sérénité, de plénitude au @lesthermessextius." La future maman a alors passé l'après-midi au spa avec son amoureux. De quoi la détendre entre deux tournages.

Si les internautes avaient déjà complimenté Laetitia Milot, estimant que la maternité lui allait à merveille, ils ont été nombreux à réagir de nouveau sous ce nouveau cliché à deux. "Vous rayonnez tous les deux, c'est beau à voir", "Vos sourires font du bien à voir, je vous souhaite tout le bonheur du monde", "Trop cool que Badri t'accompagne, ça fait du bien au moral d'être soutenue crois-moi", "Super la photo, vous êtes magnifiques les amoureux", peut-on lire.