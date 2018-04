Laetitia Milot enceinte et rayonnante : Sa nouvelle photo fait l'unanimité

Rayonnante. C'est le mot qui nous vient à l'esprit en découvrant la dernière photo de Laetitia Milot. En mai prochain, l'actrice de 37 ans deviendra maman pour la première fois. Un rêve qui se réalise pour elle qui est atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité.

Dès qu'elle le peut, la femme de Badri partage son bonheur sur les réseaux sociaux. Ce mardi 3 avril 2018 par exemple, elle a dévoilé un cliché sur lequel elle apparaît souriante. Son baby bump est mis en valeur dans une petite robe rouge moulante. "C'est le printemps mais la météo n'est pas au rendez-vous ! C'est pas grave, on garde le #smile #printemps #bonnehumeur #sourire @gemo_officiel @iladoparis", a-t-elle écrit en légende son cliché déjà "aimé" plus de 25 000 fois et qui lui a valu de nombreux compliments.