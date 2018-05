Laetitia Milot enceinte : Le cadeau "magique" de sa maman !

Laetitia Milot donnera prochainement naissance à sa fille, "L", fruit de son union avec Badri. En attendant, la belle actrice de 37 ans profite de la fin de sa grossesse pour préparer l'arrivée de son bébé. Et elle a déjà le droit à de beaux cadeaux de la part de ses proches.

La future maman - atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité - a en effet dévoilé que sa maman lui a fait un bien beau présent. Une peluche très spéciale qui pourrait l'aider une fois sa princesse arrivée. "Whaou! Vous connaissez cette peluche ? Merci à ma maman pour ce #cadeau, en plus d'être mignon le @whisbear_france est un ours magique. Grâce au 'bruit rose' il apaise #bébé quand il pleure. J'ai hâte de le tester et je vous dirai si ça marche... Je compte sur toi #nounours #bruitrose #mercimaman", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle pose avec ladite peluche.