Laetitia Milot, enceinte : Les doux mots de Julie Gayet...

Il a quelques jours, Laetitia Milot, enceinte, craquait en ouvrant l'enveloppe qui contenait le sexe de son futur bébé. Tant pis pour la surprise. Cette semaine, la star de Plus belle la vie affiche son bonheur et son ventre rond en couverture de Paris Match. Avec son époux Badri, l'actrice de 37 ans va enfin fonder une famille, elle qui en rêvait tant et souffre d'endométriose, une maladie très douloureuse qui complique les grossesses quand elle ne les rend tout simplement pas impossibles.

En plus de son rôle dans Plus belle la vie, Laetitia Milot est très populaire pour avoir médiatisé cette maladie méconnue et dont souffre de nombreuses femmes. Sensible à la cause féministe, l'actrice, réalisatrice et productrice Julie Gayet ne pouvait être indifférente au parcours de sa consoeur. L'actrice s'était engagée en 2016 aux côtés de la gynécologue Chrysoula Zacharopoulou et de la chanteuse Imany pour cette cause. Elle ne s'en est pas cachée vendredi 2 mars, dans l'émission M comme Maïtena de Maïtena Biraben sur RMC. La compagne de François Hollande a déclaré : "J'aime et je trouve tellement courageux son combat sur l'endométriose et le fait qu'elle ait réussi à avoir un enfant mais ça c'est formidable. Je la salue... Vraiment, très émouvant." Julie Gayet était vendredi soir aux César avec l'équipe du documentaire Visages Villages de JR et Agnès Varda qui sera ce dimanche soir aux Oscars.

Après des années d'effort et de luttes, Laetitia Milot et son époux Badri attendent donc leur premier enfant. "Nous nous sommes dit : 'On découvrira cela à Noël', puis nous avons reporté à la Saint-Valentin... (...) Alors nous avons découvert que nous attendions une petite fille", a confié l'actrice dans Paris Match.