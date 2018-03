Laetitia Milot, enceinte mais toujours malade : "Il faut se battre..."

En 2013, Laetitia Milot révélait être atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité. Depuis, la comédienne de 37 ans poursuit son combat. Ainsi, samedi 24 mars 2018, avec l'association EndoFrance, la jeune femme a organisé une marche sur le Vieux-Port de Marseille. À l'occasion de ce rassemblement visant à briser le tabou sur cette maladie, Laetitia Milot s'est confiée auprès de nos confrères de La Provence.

"C'est une pathologie méconnue qui est restée taboue car elle touche à l'intime", estime l'interprète de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie (France 3). Dans son cas, la maladie n'a été détectée qu'après six ans d'examens et les diagnostics de quatre médecins différents. "Je me suis retrouvée face à des mots. Cette maladie prend des formes diverses, d'une femme à l'autre. Chacune le vit de façon différente mais quand on en parle, on se rend compte que nous avons toutes partagé le même sentiment de solitude", poursuit Laetitia Milot.

Mais elle ne s'arrête pas là : la comédienne précise qu'il s'agit là d'un combat "pour les filles qui veulent être mères, mais aussi pour leur compagnon" car "bon nombre de couples ne survivent pas à cette épreuve". Soutenue par son mari Badri, la jolie brune a tenu bon. Aujourd'hui et après dix ans d'attente, Laetitia Milot est enceinte de son premier enfant dont la naissance est prévue pour le mois de mai. Un bébé miracle pour les amoureux, qui remportent "une bataille dans une guerre".

D'ailleurs, Laetitia Milot souhaite faire de son cas "le signe qu'il faut garder espoir, se battre". La jeune femme partage ainsi sa propre expérience à travers un documentaire actuellement en tournage qu'elle coréalise avec Juliette Brasseur.