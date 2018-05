Laetitia Milot enceinte : Sa préférence pour sa "petite L"

L'accouchement approche pour Laetitia Milot. Ce mois-ci, l'actrice de 37 ans accueillera son premier enfant, fruit de son union avec Badri. Une petite fille dont le prénom commencera par la lettre L. La future maman -atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité -s'interroge donc sur le signe astrologique de son bébé.

"Notre petite 'L' sera soit #taureau ou #gémeaux Je ne sais pas si vous avez une préférence, moi oui ! Le destin fera bien bien les choses. #santéavanttout #bebe #babybump #signeastrologique", a-t-elle légendé une photo en noir et blanc sur laquelle on aperçoit les signes du zodiaque qu'elle a évoqués en commentaire. ‬A noter que les Taureaux naissent entre le 21 avril et le 20 mai et les Gémeaux entre le 21 mai et le 21 juin.