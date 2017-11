Laëtitia Milot enceinte : Sexe du bébé, prise de poids... Ses confidences !

C'est officiel ! Laëtitia Milot est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son mari Badri. Un heureux événement sur lequel elle a souhaité s'épancher dans les colonnes du magazine Gala. Après avoir raconté son long combat pour réussir à tomber enceinte, l'actrice de 37 ans, atteinte d'endométriose (une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes d'infertilité), a souhaité en dire un peu plus sur son futur bébé et sur son état physique.

Ainsi a-t-on appris que les médecins avaient déjà déterminé le sexe du bout de chou. Le couple n'a toutefois pas souhaité le connaître, préférant attendre pour savoir s'ils seront les heureux parents d'une petite fille ou d'un petit garçon : "Le résultat est dans une enveloppe, notre échographiste l'a écrit, mais pour l'instant, on ne veut pas le savoir. On veut garder la surprise aussi longtemps de possible." Très superstitieuse, Laëtitia Milot n'est pas non plus pressée de lui trouver un prénom.

Son homme, en revanche, est "à fond" : "Il me fait des propositions, mais je lui rappelle que nous avons tout le temps d'en parler. Nous n'avons encore rien acheté, ni vêtements ni mobilier, c'est trop tôt. On encaisse encore l'heureuse nouvelle."

Je fais attention à avoir une alimentation équilibrée

Pour l'heure, Laëtitia Milot se porte comme un charme. Si elle a eu quelques nausées, elle assure que ce n'est rien comparé aux douleurs liées à sa maladie. Et son immense joie les lui a presque fait oublier. Elle ne se focalisera pas davantage sur sa prise de poids durant sa grossesse : "J'ai tellement attendu ce moment que ça ne me fait pas peur ! En temps normal, je suis très sportive, je redoublerai d'efforts après la naissance du bébé. Je fais juste attention à avoir une alimentation équilibrée, car c'est vrai que j'ai des fringales."

En conclusion, la belle brune – dont la maladie ne justifie pas, durant la grossesse, un suivi spécifique – a admis que Badri était plus attentionné encore depuis qu'il avait appris l'heureuse nouvelle : "Il m'interdit de soulever des objets, il parle à mon ventre... Il a hâte de s'investir dans son rôle de père. Je compte bien en profiter, ne lui dites pas (rires)."

L'intégralité de l'interview de Laëtitia Milot est à retrouver dans le magazine Gala du 15 novembre 2017.