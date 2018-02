Laetitia Milot et la chambre de son futur bébé : Perdue, elle appelle à l'aide

Grande nouvelle pour Laetitia Milot et son mari Badri. La comédienne de 37 est enceinte de son premier enfant, comme elle l'annonçait elle-même sur Instagram en novembre dernier. Une grossesse miracle pour la jeune femme atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité. Après des années d'attente, son rêve devient enfin réalité ! Sur les réseaux sociaux, elle partage ses instants de sa vie de future maman.

Ce dimanche 25 février 2018, Laetitia Milot a ainsi publié sur Instagram un montage de quatre photos de chambres de bébé. Hésitante, celle qui joue le rôle de Mélanie Rinato dans la série Plus belle la vie (France 3) a demandé conseil à ses followers : "Dilemme du dimanche matin. On se prend la tête sur la déco de la chambre. Si vous avez des idées nous sommes preneurs. Help ! #décoration #chambrebébé."