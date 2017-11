Laetitia Milot et la mort de Yannis : "Il a fait une liaison entre Badri et moi"

Laetitia Milot a annoncé il y a quelques jours être enceinte de son premier enfant. Un bonheur qu'elle a partagé samedi 18 novembre avec Thierry Ardisson sur le plateau de Salut les Terriens !

Venue également parler de son livre Liés pour la vie (Plon), l'actrice a évoqué son grand amour, Yannis, mort d'un cancer en 2001. Il faut dire que son livre est inspiré de certains moments tragiques de sa vie. "Par exemple, vous avez beaucoup souffert du regard des autres quand Yannis était sur un fauteuil roulant", a expliqué l'homme en noir. "Oui et aussi avec mon parrain et ma marraine. Ces trois proches ont été invalides et sont décédés aujourd'hui", a-t-elle répondu.

Lors de son bouleversant témoignage, Laetitia Milot a été complimentée pour son courage. Une délicate attention qui lui a permis de rappeler que c'est son mari qui l'a "ramassée à la petite cuillère". Et d'ajouter : "J'étais plus bas que terre après la mort de Yannis."

Puis, elle a expliqué la façon dont son histoire d'amour avec Badri a débuté : "Nous étions très amis et il m'a relevée, poussée à reprendre mon métier de comédienne. (...) Badri était un ami de Yannis et moi et c'est vrai qu'il a fait comme une liaison entre nous deux."

Il y a un an Laetitia Milot avait raconté au magazine Télé 7 Jours que sur son lit de mort, Yannis avait donné son consentement à ce qu'une histoire d'amour naisse entre elle et Badri : "Il m'a mis dans les bras Badri et il veille sur nous. J'y crois dur comme fer."