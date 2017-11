Laetitia Milot fait tourner l'un de ses proches : "Ce n'était pas évident"

Laetitia Milot n'est pas près de disparaître de nos petits écrans. Récemment, la belle brune de 37 ans était à Bora-Bora afin de tourner le téléfilm Coup de foudre à Bora-Bora aux côtés de Philippe Bas ou encore à Amaury de Crayencour. Et à partir du 20 novembre prochain, elle sera de retour dans la peau d'Olivia Alessandri/Emma Fortuny à l'occasion de la diffusion de la deuxième saison de La Vengeance aux yeux clairs, sur TF1.

L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir si elle retrouvera sa fille enlevée par Chevalier (incarné par Bernard Yerlès), d'en savoir plus sur ses sentiments pour Alexandre (Benoît Michel) ou... de découvrir les premiers pas de sa chienne à la télévision. En effet, la femme de Badri a confié à Télé Loisirs que Jaï avait été choisie pour jouer dans la série : "L'auteur sait que j'adore les animaux et il a voulu mettre un chien dans la saison 2. Il m'a demandé si je pensais qu'elle en serait capable. Cela m'amuse d'aller au centre de dressage avec elle, mais sur un tournage, c'est différent. On ne peut pas perdre de temps pour un chien qui n'écoute pas."

Heureusement pour Laetitia Milot, son fidèle compagnon a été à la hauteur : "Certaines scènes ont nécessité cinq ou six prises, ce qui n'est pas évident pour un animal... Elle devait aussi écouter un autre maître que moi dans l'histoire. Il y avait beaucoup de monde et elle n'est pas habituée. J'avais un peu peur, mais elle m'a bluffée. J'ai beaucoup apprécié ce moment." Le public a sans doute hâte de découvrir ces séquences qui s'annoncent "woufissime" !

Il devrait également retrouver son "porte-bonheur" Badri. Au cours d'une interview pour Télé 7 Jours datant d'août 2016, Laëtitia Milot avait confié que son mari faisait des apparitions dans "chacun de ses films" et qu'il apparaîtrait dans chaque épisode à venir de La Vengeance aux yeux clairs. "Il est présent chaque semaine, avec un rôle différent. Ce n'est plus 'Où est Charlie ?', mais 'Où est Badri ?' !"