Laetitia Milot, future maman radieuse avec Julie Gayet pour un même combat

Il y a quelques mois, Laetitia Milot avait révélé à ses fans qu'elle se lançait dans la réalisation d'un documentaire sur l'endométriose, maladie gynécologique très douloureuse dont elle souffre depuis plusieurs années et qui l'avait longtemps empêchée de tomber enceinte.

Aujourd'hui sur le point d'accueillir son premier enfant (une petite fille !) avec son chéri Badri, l'actrice de 37 ans continue de médiatiser cette maladie, aidée d'autres personnalités... dont Julie Gayet. Vice-présidente de l'association Info-Endométriose, l'actrice et productrice s'est associée avec la star de Plus belle la vie pour s'engager à ses côtés dans cette même cause qui les unit.

Sur Instagram, Laetitia Milot s'est saisie de son compte Instagram jeudi 29 mars 2018 pour publier un cliché complice capturé au côté de la compagne de François Hollande, venue la rejoindre sur le tournage de son documentaire. "Merci pour ton soutien et ton engagement !", a écrit la pétillante future maman.