Laetitia Milot : Grossesse, come-back et nouveaux projets... L'année du bonheur

L'année 2017 est celui de tous les bonheurs pour Laetitia Milot. Tournage, écriture et surtout bébé... tout lui a souri et il n'y a pas de raison que cela s'arrête.

Le 14 novembre dernier, la comédienne de 37 ans a annoncé être enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son mari Badri. Une merveilleuse nouvelle pour celle qui a mené un long combat contre l'endométriose.

Opérée en mars afin de multiplier ses chances d'avoir un jour un enfant, la comédienne de Plus belle la vie avait six mois pour tomber enceinte et elle y est parvenue. À la mi-novembre, dans l'émission Salut les Terriens !, elle a dévoilé une incroyable anecdote sur la façon dont son bébé a été conçu : "C'était plus que spontané car c'est arrivé après le tournage de la Vengeance au yeux clairs 2, le dernier jour de tournage et entre le départ pour le tournage d'une autre fiction Coup de foudre à Bora-Bora. On a fini le tournage le samedi soir de la Vengeance et, le lundi, je tombais enceinte."

L'année 2018 s'annonce donc particulièrement belle pour Laetitia Milot. Et devenir mère ne sera pas le seul de ses bonheurs. Celle qui a incarné le rôle star de La Vengeance aux yeux clairs 2 (TF1) dévoilera le téléfilm Coup de foudre à Bora-Bora avec Philippe Bas. Elle sera aussi de retour dans Plus belle la vie. Et ce n'est pas tout puisqu'elle a réalisé un documentaire sur l'endométriose qui pourrait être dévoilé en 2018.

Puisqu'on vous dit que Laetitia Milot a tout pour être heureuse...