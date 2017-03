Laetitia Milot hospitalisée : Sa déclaration d'amour à Badri, un mari présent

Laetitia Milot (36 ans) peut toujours compter sur le soutien indéfectible de son mari Badri. D'autant plus quand elle est hospitalisée...

Souffrant d'endométriose, une maladie gynécologique qui entraîne essentiellement des douleurs et des problèmes d'infertilité, l'actrice de Plus belle la vie (France 3) a très récemment été opérée. "L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose #espoirBébé Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra. Continuons ce combat contre l'#endometriose #endometriosis @endofrance", a indiqué Laetitia Milot lundi 20 mars en légende d'une photo Instagram où elle apparaissait souriante sur un lit d'hôpital.

Vendredi 24 mars, la jeune femme a une nouvelle fois pris la parole via son compte Instagram, mais cette fois pour saluer le comportement irréprochable de celui qui partage sa vie durant cette épreuve qui l'a forcée à rester alitée plusieurs jours. "Après une semaine d'hospitalisation, je suis sortie hier. Happy ! Merci à mon Bad qui a passé ses nuits avec moi <3 Le soutien de l'entourage est très important et j'ai eu la chance de l'avoir#maladiedecouple #endometriose", a-t-elle statué.

Interrogée par Télé 7 jours à propos de son opération, Laetitia Milot a commenté : "Tout s'est bien passé. J'ai été tellement bien traitée, et pas parce que je m'appelle Laetitia Milot, que je tire mon chapeau aux médecins, aux infirmières, tous formidables (...) Mon projet ultime, c'est mon désir d'enfant. Cette nouvelle opération va d'ailleurs peut-être me permettre d'en avoir un plus 'tranquillement'."

Depuis plusieurs années, la compagne de Badri fait tout pour mettre l'endométriose en avant afin d'éveiller les consciences. Elle a notamment écrit un livre sur le sujet (C'est pour quand le bébé ? publié aux éditions Michel Lafon) afin de se livrer, entre autres, sur sa difficulté à concevoir un enfant.