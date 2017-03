Laetitia Milot hospitalisée : "Touchée et émue", elle s'adresse à ses fans !

Laetitia Milot a une fois de plus pu compter sur le soutien indéfectible de ses fans.

Souffrant d'endométriose, une maladie gynécologique qui entraîne essentiellement des douleurs et des problèmes d'infertilité, l'actrice de Plus belle la vie (France 3) a été hospitalisée afin de se faire opérer, a-t-on appris lundi 20 mars. "L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée #combatcontreendometriose #espoirBébé Merci à toute l'équipe du CHU de Rouen, ils ont rendu mon hospitalisation la plus agréable possible. Humainement et professionnellement extra. Continuons ce combat contre l'#endometriose #endometriosis @endofrance", a-t-elle légendé une photo où elle apparaît souriante dans un lit d'hôpital.

Ses abonnés se sont donc empressés de lui envoyer des messages de soutien afin de lui donner encore plus de force. "Touchée et émue", Laetitia Milot a souhaité adresser un tendre message à ses fans, ainsi qu'à une employée de l'association EndoFrance (dont elle est la marraine) : "Merci pour vos messages, vous me redonnez de la force, je suis très touchée et émue. Merci Yasmine de @endofrance pour m'avoir aiguillée vers l'équipe formidable du CHU_Rouen, centre expert de l'endométriose. #endometriose #endometriosis #combat #espoir."