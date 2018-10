Laëtitia Milot "intimidée" par un célèbre acteur lors de sa première télé

A 38 ans, Laëtitia Milot est l'une des comédiennes françaises les plus populaires du grand public. Après avoir passé des années dans la peau de Mélanie pour la fiction Plus belle la vie, Laëtitia enchaîne les téléfilms et les projets télévisés. Mais ce n'est pas tout, la jeune maman est également portée sur l'écriture puisqu'elle compte déjà cinq livres à son actif, avec le dernier en date Ma clé du bonheur paru le 11 octobre 2018.

Venue défendre cet ouvrage, qui propose de nombreux conseils pour se sentir mieux, dans Les Terriens du samedi ce samedi 13 octobre, l'actrice a pu constater tout le chemin qu'elle a parcouru ces dernières années. En effet, Thierry Ardisson lui a fait la surprise de retrouver des archives datant des années 2000, à l'époque de Tout le monde en parle, dans lesquelles une jeune Laëtitia, étudiante de 20 ans, fait ses premiers pas à la télévision.

Parmi le public, la jolie brune sexy dans un débardeur rose se fait soudainement remarquer par l'homme en noir qui l'invite à rejoindre ses invités autour de la table. Elle s'installe alors auprès de Richard Anconina qui ne l'a laisse pas indifférente : "Il m'intimide beaucoup", déclare-t-elle visiblement gênée de se retrouver sous le feu des projecteurs. Pour ne rien arranger, Thierry Ardisson lui demande même ce qu'elle trouve d'attirant chez l'acteur de La vérité si je mens. "Ses yeux" répond-elle avant de conclure avec un "J'adore". Toutefois, Laëtitia s'était montrée davantage sur la réserve à l'annonce de son âge, 47 ans à l'époque.

Retrouvez cette séquence culte dans notre player ci-dessus !