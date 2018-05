Laetitia Milot malade, sa mère surprise : "Je ne la croyais pas"

Le 21 mai 2018, TF1 diffusait le documentaire de Laetitia Milot, Devenir maman : notre combat contre l'endométriose. Le programme est revenu sur la grossesse de l'actrice de Plus belle la vie jusqu'à la naissance de sa petite fille née le 16 mai dernier. On y retrouvait également un témoignage poignant de la jeune maman avec sa mère qui avait du mal à croire à sa maladie.

"Quand je pense que j'ai vu quatre gynécologues avant qu'on me dise : 'Madame, vous souffrez d'endométriose.' Et je ne suis pas la seule. La moyenne nationale du diagnostic de la maladie est de sept ans. Vous vous rendez compte ? Sept ans à souffrir, sans comprendre, sans être entendue. Ma mère ne me croyait pas. Pourtant elle est infirmière", débute Laetitia Milot avant de parler de ses premières douleurs atroces, survenues dans sa jeunesse.

En effet, la mère de l'actrice de 37 ans n'aurait jamais cru que sa fille souffrait d'endométriose : "Quand je te voyais souffrir, je me disais qu'il fallait faire quelque chose. Tu te tordais de douleur, je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment impuissante. Je te disais : 'change de gynéco' et tu en as été voir plusieurs. Ils ont minimisé la douleur. Mais, je ne m'en rendais pas compte non plus. Je ne savais même pas que c'était l'endométriose." Infirmière, elle avoue aussi qu'elle n'a jamais étudié ce syndrome : "Le problème, c'est que cette maladie n'est pas connue dans le cursus d'infirmière. On ne m'a pas parlé de l'endométriose."

L'espoir fait vivre

La mère de la jeune maman finit par parler d'un rendez-vous chez le médecin qui l'a marquée. Le professionnel était catégorique lors de son diagnostic : un enfant "est impossible" et il fallait "vivre avec ça". Les mots du médecin ont été durs à entendre, bien sûr, mais Laetitia Millot a toujours gardé espoir : "C'est quand même énorme, un médecin qui te dit ça si jeune, qui te casse dans ton espoir dès le début." Aujourd'hui, l'actrice de 37 ans est une jeune maman heureuse qui "s'est battue jusqu'au bout".