Laetitia Milot maman déjà prête à retrouver la ligne !

Le 14 mai 2018, Laetitia Milot a accueilli sa petite Lyana, fruit de son union avec Badri. Un véritable bonheur pour l'actrice de 37 ans qui souffre d'endométriose, une maladie gynécologique aux lourdes conséquences sur la fertilité.

Comme toutes les mamans, la star de Plus belle la vie (France 3) a pris quelques kilos durant sa grossesse. Et elle compte bien les perdre rapidement comme elle l'a indiqué sur Instagram, mercredi 13 juin. Laetitia Milot a dévoilé à ses abonnés qu'elle reprenait une alimentation saine. Au menu : salade et fruits. "Allez je me remets aux #fruits et #légumes pour retrouver la ligne #spring #printemps #saladecrevettesbrugnons #fraises #bio hmmmmm un vrai régal #onsefaitplaisir", a-t-elle légendé une photo de son repas du soir.